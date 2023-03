Speakers'Corner: l'advocat Oriol Giró desgranarà la nova Llei dels actius virtuals a Andorra

Escaldes-EngordanyEl cicle de conferències Speakers'Corner acollirà aquest dimecres la conferència 'Marc legal dels actius virtuals a Andorra', un col·loqui que tindrà lloc a l'Hotel Roc Blanc d'Escaldes-Engordany i on el CEO i advocat d'Emindset Law, Oriol Giró, explicarà al públic present què aporta aquesta nova legislació andorrana referent a la 'Llei de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain', quines oportunitats representa per a les empreses, i quins són els passos que haurien de seguir les companyies que tenen per a objectiu desenvolupar-se dins d'aquest àmbit.

Així, la conferència -oberta a tothom, però dirigida sobretot a persones vinculades al sector empresarial i a persones relacionades amb negocis digitals i projectes relacionats amb el món del 'blockchain' i les criptomonedes-, aprofundirà, entre altres aspectes, en algunes claus concretes per a implementar un bon marc d'actius virtuals i també exposarà la importància de la nova figura dels veedors. "Es tracta d'un agent que fa d'intermediari entre el projecte i l'AFA (Autoritat Financera Andorrana" detallava Giró. "És un agent important perquè analitza que el projecte compleixi tots els requisits. És una garantia que adopta la funció de supervisió" afegia l'advocat.

"Explicarem de forma genèrica què estableix la llei i alguns aspectes específics pels projectes d'Andorra. Volem posar una mica de llum a alguns dubtes que estan sorgint" exposava Giró.

De fet, tal com assenyala el director d'Emindset Law, Andorra no havia disposat fins ara d'una legislació pròpia dins d'aquest àmbit. I, el recurs, fins aquest moment, s'havia basat a emmirallar-se en d'altres estàndards internacionals que ja existien. "Fins ara no hi havia les regles del joc clares" apuntava Giró tot assegurant que ara la nova llei ja estableix un pla teòric informatiu així com un procediment detallat. "Penso que és una oportunitat per a les empreses" destacava.