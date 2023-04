Speakers'Corner proposa una reflexió sobre el futur de la mobilitat al país

Escaldes-EngordanyLes aplicacions de la intel·ligència artificial són infinites. Actualment, aquesta part de la informàtica s'està usant en diversos camps com el diagnòstic mèdic, el comerç d'accions, el control robòtic, les lleis, els descobriments científics. Ara bé, quins beneficis aportaria aplicar aquests algoritmes a la gestió de la mobilitat? Aquest és el debat que proposa la pròxima conferència de l'espai de debat Speakers'Corner, que titulada 'El futur de la mobilitat d'Andorra' i conduïda pel conseller del comú d'Ordino, Jordi Serracanta, i el cofundador de Camaleonic Mobility, Oriol Esteban, tindrà lloc aquest dijous 13 d'abril a les 19.30 hores a l'hotel Roc Blanc.

En aquest sentit, Esteban des del punt d'una empresa especialitzada en la intel·ligència artificial i Serracanta des de la perspectiva de l'administració pública, exposaran al públic assistent tres punts per abordar una problemàtica que, a Andorra, s'erigeix en una de les principals preocupacions ciutadanes. "Tothom pot aportar valor al debat. Es tracta de fer una reflexió conjunta i veure com podem millorar des de diversos punts per evitar arribar al 2030 i continuar atrapats en aquesta situació" assegura Esteban.

Durant el primer punt, doncs, es debatrà la situació actual del Principat analitzant aspectes com l'evolució dels vehicles venuts o la capacitat de turistes que pot assumir el país. A continuació, els ponents plantejaran què pot aportar la intel·ligència artificial en l'àmbit de la seguretat, de l'estadística i de la mobilitat dinàmica i, finalment, Esteban i Serracanta proposaran una sèrie de solucions alternatives que estan implementant altres països i que faciliten el transport públic. "No volem imposar la millor solució possible, sinó generar debat i que el públic interactuï" assenyalava Esteban.

Esteban, de fet, acumula experiència en el camp de la intel·ligència artificial. Juntament amb el seu germà bessó, Gerard Esteban, va fundar l'any 2020 l'startup catalana Camaleonic Analytics, que es va donar a conèixer pel llançament d'un programari basat en la intel·ligència artificial que analitzava l'impacte real de la publicitat en esdeveniments esportius. Posteriorment, i davant la necessitat imperant de descarbonització de les ciutats, els germans van focalitzar aquesta tecnologia en el camp de la mobilitat desenvolupament d'una intel·ligència artificial que, a través del reconeixement visual, actualment permet detectar diversos paràmetres d'un vehicle com ara la marca, la tipologia, l'any de fabricació o el seu índex de contaminació.