Els talls d'accés a Andorra del cap de setmana preocupen al sector comercial del Pas

Andorra la VellaAquest cap de setmana l’accés de turistes francesos a Andorra podria quedar perjudicat per una mobilització d’agricultors francesos. Es queixen per l'augment de les despeses i la caiguda dels ingressos. Es preveu que bloquegin l’encreuament de la Croisade, el punt d’unió on s’uneixen l’N-22 i l’N-230, un punt estratègic en el camí cap al Principat. En principi, la protesta es convoca el divendres, però existeix un risc real que també tingui efectes durant el dissabte, la qual cosa suposaria un tall pràcticament absolut del flux de turistes francesos durant el cap de setmana. Segons ha informat RTVA, el sector comercial del Pas de la Casa ja ha expressat preocupació per la possibilitat que no arribin turistes pels problemes d'accés.