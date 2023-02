El tercer vol a Madrid depèn d'una última reunió entre el Govern, l'operadora i el sector privat

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, d'Economia i Empresa en funcions, Jordi Gallardo, ha explicat aquest dijous al matí que el tercer vol a Madrid depèn d'una última reunió que se celebrarà la setmana vinent entre el sector privat, el Govern i l'operadora. El ministre en funcions ha assegurat que aquesta reunió "serà a caixa o faixa, no serà per acostar postures. Tothom veu interès en el vol, però estem arribant a un nivell de detall que pot dificultar que l'acord es tanqui. No podem esperar més si es vol comercialitzar durant el primer semestre el tercer vol, seria una llàstima que no es pogués fer, però ho intentarem fins al final".