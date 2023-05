"Transformar els conductors temporers en fixos", una de les solucions per combatre la manca de mà d'obra al transport

Andorra la VellaLa manca de conductors d'autobús ha estat un dels problemes que ha tingut el sector del transport aquest hivern. La flexibilització d'alguns requisits va facilitar que es pogués contractar treballadors arribats de mercats que no eren els habituals. Ara, el sector i el Govern treballen per "transformar els temporers en treballadors fixos" tal com ha explicat el director general d'Andbus, Daniel Vinseiro. Així, ha reconegut que "hi ha una tensió al mercat" que fa que "continuïn fent falta" treballadors qualificats i ha destacat que per aquest motiu s'està en converses amb l'executiu per trobar una solució.

Vinseiro ha explicat que la manca de mà d'obra no és un problema que afecti només Andorra sinó que és "europeu" i que ha estat especialment complicat a l'hivern, quan hi ha més demanda. Ha reconegut que "ara mateix" les xifres de personal són més o menys les que "toquen" però ha recordat que s'han assolit gràcies a un "sobreesforç". Ha alertat, però, que les previsions apunten que de cara a la temporada d'hivern la demanda encara pugui ser més important que la passada, la qual cosa tornarà a fer necessari que hi hagi més mà d'obra. En aquest sentit, ha manifestat que no es tracta d'una "cosa conjuntural que marxarà d'aquí a uns mesos".

El responsable d'Andbus assenyala que les solucions al problema són complexes i ha apuntat que una podria ser "facilitar els processos per atreure gent" que no sigui dels mercats que tradicionalment han abastit el sector, però ha fet notar que també hi ha la competència de França i Espanya, si bé l'avantatge d'Andorra és que "els sous són més elevats". Problemes com l'habitatge, però, "compliquen" que es pugui trobar mà d'obra.