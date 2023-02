Treball i Interior inspeccionen les condicions de treball a diferents obres del país

Andorra la VellaEl Govern informa que el Servei d’Inspecció de Treball, juntament amb el Servei d’Inspecció d’Immigració i amb el suport del Cos de Policia, estan duent a terme accions conjuntes d’inspecció a diferents empreses i obres del país per verificar tant el compliment de la normativa en matèria d’immigració, com per verificar les condicions laborals i de seguretat i salut en el treball.

Com ja va informar el Govern, tal com estipula el recentment aprovat Reglament del Servei d'Immigració, s'està fent seguiment de les sol·licituds d'autorització d'immigració dels treballadors desplaçats d'empreses estrangeres per compte d'empreses andorranes, per tal que els contractes d'aquests treballadors tinguin les mateixes condicions laborals que les dels treballadors nouvinguts al país per treballar per empreses andorranes.

A més, tot i que fins a la data no s’ha formalitzat cap denúncia concreta per part de treballadors, ni al Servei d’Inspecció de Treball ni als Departaments del Ministeri d’Interior (Immigració i Policia), davant dels indicis d’incompliment dels drets laborals, s’han fet diferents inspeccions d’ofici i el Servei d’Inspecció de Treball ha pres declaració a diversos treballadors, ja sigui amb autorització de residència i treball, ja sigui d’empreses amb autorització d’immigració temporal per a treballadors d’empreses estrangeres. Fruit d’aquestes inspeccions s’estan instruint diferents expedients que actualment es troben en fase reservada.

A més, s’està treballant per comptabilitzar el nombre i la identitat de les empreses que han sol·licitat una autorització d’immigració temporal per a treballadors d’empreses estrangeres per tal de detectar els focus on s’estigui produint una possible vulneració dels drets laborals.