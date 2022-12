Ubach assegura que els funcionaris eren una classe privilegiada i que ara ja no

Andorra la Vella El secretari general de la Unió Sindical d'Andorra, Gabriel Ubach, ha declarat que "si aquí fóssim un país com Mònaco on els funcionaris estan superprotegits potser tindríem que la classe funcionarial diu que calladets estem més macos. Però ja està arribant aquest punt que la classe funcionarial que fins ara es pot dir que era una classe privilegiada, dins el país, ja no ho som tant". Ubach és partidari d'un front comú entre empleats de l'empresa privada i treballadors del sector públic per reivindicar els seus drets. Ha cridat a la mobilització. En una declaració recollida per ATV, el sindicalista indica que una de les accions de protesta passaria per fer una protesta dijous davant del Consell General coincidint amb el fet que hi ha sessió parlamentària.