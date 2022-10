La UE planteja retirar els televisors 8K pel seu desmesurat consum energètic

Andorra la VellaLa resolució 8K és l'últim estàndard d'imatge que s'està implementant a poc a poc a les pantalles europees i de la resta d'Occident amb la intenció d'estandarditzar el format a un mitjà o llarg termini. Fins i tot, hi ha estudis que assenyalen que en 5 anys, prop de 2,7 milions de llars a tot el món disposaran de televisors amb aquesta resolució, que mostra uns píxels invisibles per l'ull humà, sempre des de la distància de visionament òptim.

No obstant això, la UE podria posar fre a l'arribada d'aquesta tecnologia a les llars europees. I és que la Unió va establir una normativa el 2019 per a evitar que els electrodomèstics consumeixin de més, el que es fixa a l'Índex d'Eficiència Energètica (EEI), calculat en funció de l'àrea de la pantalla i el seu consum energètic. Això suposa que tots els dispositius que fan servir la tecnologia 8K es queden fora d'aquest estàndard, ja que encara no s'ha desenvolupat prou per a implementar-se amb un consum energètic com el de la resta de televisors.

Una mesura que podria afectar Andorra, que actualment es troba en fase de negociacions amb la Unió Europea per establir un acord d'associació i en què el Principat podria adaptar-se a la normativa europea en termes de comerç.

Els fabricants, a través de 8KAssociation (organització formada per Samsung, Panasonic, Philips, Intel i Google, entre altres) expliquen que està per sobre dels límits acordats de consum energètic. No obstant això, els fabricants indiquen que no és possible adaptar la tecnologia emprada als nous requisits, per tant, les pantalles podrien deixar de comercialitzar-se a Europa.

L'associació confirma que "cap televisor 8K actual pot aconseguir aquest nivell d'eficiència energètica i, en conseqüència, es prohibirà la seva venda en el mercat de la UE. S'està treballant molt per a abordar el consum més gran d'energia de les pantalles 8K, inclosos nous materials i maneres de cristall líquid, tecnologies millorades de components com el backplane i la conducció, i processadors més eficients. Però aquestes millores triguen a desenvolupar-se i han d'encaixar en les capacitats de fabricació existents".