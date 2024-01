Univers Bomosa fitxa a David Astrié per dirigir el projecte ICONIC

Andorra la VellaUnivers BOMOSA reforça el seu equip directiu amb la incorporació de Marc Taló i David Astrié, que substituiran a Manel Garcia qui, després de quatre anys d'èxit al capdavant del grup empresarial, fa un pas al costat i deixarà les seves funcions a la companyia. Així doncs, Taló serà el nou CEO de l'Univers Bomosa, mentre que Astrié dirigirà el projecte d'ICONIC, centre residencial que actualment es troba en obres a les instal·lacions de Sud Ràdio al Port d'Envalira.

La trajectòria professional de Marc Taló comprèn experiència i formació especialitzada tant en el sector privat com a diferents institucions internacionals. Pel que fa a Andorra, prové d'Andorra Business, l'agència de promoció i desenvolupament econòmic del Govern d'Andorra, sent fins ara el responsable del sector dels esports i de l'emprenedoria, atraient inversió estrangera i local i contribuint a la diversificació econòmica del Principat.

Per la seva part, els darrers anys de David Astrié han estat vinculats al servei públic, exercint de cònsol menor i, en els darrers 10 mesos, de cònsol major al Comú d'Andorra la Vella. Amb la seva arribada com a nou director d'ICONIC, Univers Bomosa vol impulsar aquest projecte d'interès nacional, actualment en procés de construcció, així com la seva posterior posada en marxa.

"Com a projecte de país que contribuirà a fer d'Andorra un referent internacional del món de l'esport i de la salut, arribo a l'equip d'ICONIC amb l'objectiu de continuar donant forma al que serà el centre residencial mèdic esportiu més alt d'Europa. Les obres es troben en un moment important, amb la definició final de les diferents àrees i és un temps que requereix una atenció minuciosa; a banda de tenir la visió posada en l'obertura del centre, l'entrada en funcionament i la projecció internacional", ha explicat David Astrié. Amb la incorporació de Marc Taló i David Astrié, l'equip directiu de l'Univers Bomosa estarà format pel fundador Turi Mora i el director de Bomosa Fundació, Albert Batalla.