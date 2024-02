La venda de tabac cau amb la baixada dels compradors espanyols

Andorra la VellaLes importacions de tabac continuen caient perquè el nombre de fumadors segueix disminuint. L'any passat es va importar un 20% de tabac i el sector és conscient que aquesta serà la tendència en els últims anys perquè hi ha una caiguda constant en el nombre de fumadors. El president de la Unió de Comerciants Andorrans de Tabac, Raül Calvo ha comentat que "té una tendència que no és precisament créixer, sinó anar disminuint lleugerament any rere any". La caiguda de les vendes se situa entre un 4 i un 6%.

La situació del sector és diferent en relació amb els països veïns. A França amb el tabac a 12 euros el paquet (a Andorra a 3,5) i per tant l'atractiu per als turistes és molt important. Amb Espanya, però és molt diferent. Com el cost són 4,5 euros de mitjana el diferencial és tan petit que no compensa massa.El responsable de Comerç Espanya, Lluís Espanya, destaca en declaracions a ATV que els espanyols ja no gasten tants diners al Principat per comprar tabac. "El diferencial que hi ha amb Espanya és molt petit. No és com abans".

Sense l'atractiu amb el turista francès, la davallada seria molt més gran perquè la tendència a deixar de fumar és general. Una part important dels exfumadors es passen als vàpers. Aquesta és una línia de negoci en expansió.