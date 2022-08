La web de Tributs torna a la normalitat

Andorra la VellaLa web de Tributs que ha patit darrerament un seguit d'incidències que ha obligat a posposar els terminis per a les liquidacions de l'impost de societats (IS), l'impost sobre la renda dels no residents (IRNR) i de l'impost general indirecte (IGI) ja funciona amb normalitat i des d'aquest dimarts ja admet declaracions de l'IS.

Tal com ha comentat el ministre de Finances, Eric Jover, tant des de l'administració com des de les empreses que té contractades s'ha "treballat de manera molt intensa" per resoldre una situació que ha admès que els "incomodava" i ha afegit que des que dimarts es va tornar a activar l'apartat per a la presentació de l'IS sembla que està funcionant amb normalitat, si bé s'ha volgut mostrar "prudent" i ha remarcat que malgrat sembla que la situació s'hagi resolt es farà "un seguiment acurat".

Cal recordar que el consell de ministres reunit divendres de forma extraordinària va acordar allargar el termini de presentació de l'IS i l'IRNR fins al 15 de setembre i que les declaracions de l'IGI datades entre el 2 i el 5 d'agost no siguin considerades extemporànies.

El mateix divendres Jover ja va destacar que un cop resolta l'avaria es mirarà de depurar responsabilitats.