Aconsegueix el paper de cadaver a una sèrie després de penjar fotos tot l'any simulant que ha mort

Andorra la VellaJosh Nalley, de Kentucky (els EUA) és un gran aficionat a la sèrie de recerca policial CSI: Las Vegas, fins a tal punt que va arribar a obsessionar-se per aparèixer en ella fent el paper de cos sense vida, perquè cada capítol comença amb un assassinat que els protagonistes han de resoldre. Així que per a aconseguir-ho se li va ocórrer fer-se el mort cada dia i pujar les diferents postures i escenaris al seu compte d'Instagram, com una manera de demostrar que estava capacitat fer el paper de cadàver.

Se li pot veure tirat en el fang, desplomat en un parc o sobre la barra o taules de diversos locals. Nalley, que és gerent en un restaurant i té 41 anys declarava: "Vaig pensar que era la forma més fàcil d'entrar en un programa de televisió o una pel·lícula sense haver de fer una audició o mudar-me de Kentucky". Finalment, va assolir el seu objectiu i el van acabar contractant.