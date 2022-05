La Seguretat Social espanyola assumirà les baixes per regles doloroses

MadridLes dones que tinguin una regla dolorosa podran agafar-se finalment la baixa. I, segons el ministeri d'Igualtat, la prestació l'assumirà la Seguretat Social. La mesura es debatia entre els dos socis del govern de coalició, el PSOE i Unides Podem, i aquesta tarda fonts del ministeri encapçalat per Irene Montero han anunciat que hi havia acord per tirar-la endavant. Però l'anunci ha generat un embolic públic tota la tarda, perquè el que Igualtat donava per tancat, els ministeris socialistes implicats deien que encara s'estava treballant. Per començar, el ministeri amb qui Igualtat negociava la mesura, el de Seguretat Social i Inclusió que dirigeix José Luis Escrivá, ha evitat confirmar-lo. Però tampoc el dona per tancat el departament d'Economia que pilota la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. De fet, la ministra va expressar aquest dijous reticències amb la mesura quan va assegurar que "estigmatitzava" les dones .

El govern espanyol preveu portar la nova llei de l'avortament, on s'inclouria la baixa per regles doloroses, al consell de ministres de dimarts que ve. Segons Igualtat, les baixes serien assumides per la Seguretat Social i no per les empreses. No hi hauria cap mínim de dies de baixa, sinó que dependria del que necessités cada dona. I tampoc caldria un mínim cotitzat per accedir a la prestació. La mateixa Irene Montero ha explicitat l'acord a través de Twitter:

Vamos a reconocer por Ley el derecho de las mujeres con menstruaciones dolorosas a una incapacidad temporal especial que será costeada por el Estado desde el primer día. — Irene Montero (@IreneMontero) 13 de mayo de 2022

Abans que Igualtat fes públic el pacte, el portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, havia apuntat públicament a Nadia Calviño com la responsable de mirar de frenar la mesura i n'havia exonerat Escrivá.

Me dicen que no es el ministro Escrivá quien se opone (lo cual le honra), así que, en este caso, debo rectificar. https://t.co/n20TpaH9S4 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) 13 de mayo de 2022

L'acord no està tancat, segons la part socialista del govern

El cas és que els ministeris socialistes implicats en el pacte fan seu l'acord anunciat per Igualtat i avisen que encara es treballa per tancar el text definitiu. Fonts del ministeri de Seguretat Social no han volgut entrar a valorar l'acord perquè encara no l'ha aprovat el consell de ministres i perquè "implica diversos ministeris". La mesura no només afecta el ministeri d'Escrivá, sinó que també esquitxa el d'Economia de Nadia Calviño. Fonts d'aquest departament insisteixen que el text encara està obert i que "s'hi continua treballant". La posició de la banda socialista del govern contrasta amb la del ministeri d'Igualtat, que insisteix que l'acord és ferm.

Aquest dijous els dos socis de govern ja van exhibir en públic diferències respecte a la mesura. El xoc més clar el van escenificar les vicepresidentes Nadia Calviño i Yolanda Díaz. La ministra d'Economia va avisar que el govern espanyol no tiraria endavant cap mesura que suposés una "estigmatització" de les dones i va donar a entendre que no calia una figura específica per regular les regles doloroses perquè aquest tipus de baixes ja tenien cabuda en l'actual legislació laboral. La titular de Treball, per contra, va defensar la prestació com un pas "endavant" per avançar en la igualtat al mercat laboral: "El que estigmatitza és no tenir la sensibilitat suficient per comprendre que els homes i les dones som diferents, i que el món laboral no és neutre".

Argimon avala la mesura

Des de Catalunya, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, s'ha alineat amb Unides Podem i ha qualificat la baixa de "decisió valenta". En una entrevista a La 2 i Ràdio 4 ha valorat que aquest dret és un avenç i ha lamentat que s’utilitzi el terme estigmatitzar massa sovint per referir-se a aquestes qüestions.

En canvi, l'embolic públic entre socis ha servit perquè el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi acusat l'executiu "d'embolicar la troca". Feijóo s'ha mostrat crític amb la mesura anunciada per Igualtat i ha defensat que siguin els metges els que decideixin si s'ha de donar una baixa per la regla, sense haver de crear una prestació específica. "És el metge qui la dona, no és la vicepresidenta segona, en contra del criteri de la vicepresidenta primera", ha afirmat en una entrevista a RNE.

La ministra Irene Montero també preveia incloure a la llei de l'avortament l'aplicació d'un IVA superreduït als productes d'higiene femenina, com ara els tampons i les compreses. De moment, tampoc hi ha acord i el ministeri d'Hisenda és reticent a incloure una mesura tributària com aquesta en una normativa com la de l'avortament. En els pròxims dies el govern espanyol haurà d'acabar d'aclarir com queda la nova llei. De moment, un dels punts principals que segur que s'hi inclourà és que les noies de 16 i 17 anys recuperin el dret de poder avortar sense necessitar l'autorització dels pares .