Un alcalde basc celebra l'arribada del Tour de França i es cau d'una bicicleta

Andorra la VellaL'alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha estat un dels protagonistes en les xarxes durant els últims dies. Ja se sap que, quan hi ha una campanya electoral en l'horitzó, com és el cas, els polítics acostumen a participar en activitats poc habituals. I no sempre surt bé. L'alcalde participava en una caravana ciclista per a celebrar l'arribada del Tour de França a la ciutat basca. No obstant això, va acabar viralitzant-se en les xarxes per la caiguda que va sofrir mentre circulava.

El alcalde de Bilbao se cae de la bici en una marcha ciclista por la llegada del Tour de Francia



