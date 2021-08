El bisbe de Solsona renuncia al càrrec per "motius personals"

BarcelonaEl bisbe de Solsona, Xavier Novell, ha presentat la seva renúncia al càrrec al·legant motius "estrictament personals", una renúncia que ha sigut acceptada pel papa Francesc. En un comunicat fet públic per la diòcesi, s'ha especificat que Novell ha pres la decisió "després d'un període de reflexió, discerniment i d'oració" que l'ha portat a presentar la dimissió davant del Sant Pare i del govern pastoral de la diòcesi de Solsona. A Novell el substituirà de manera provisional el bisbe de Vic, Romà Casanova, que serà l'administrador apostòlic de Solsona durant la seva vacant.

Novell va ser nomenat bisbe de Solsona el novembre de 2010 i, amb 41 anys, es va convertir en el prelat més jove de l'Estat. En el comunicat, la diòcesi apunta que la renúncia es fa efectiva en conformitat al que es preveu al cànon 401.2 del Codi de Dret Canònic. En concret, aquest punt especifica que "el bisbe diocesà que per malaltia o per una altra causa greu esdevingui menys idoni per complir el seu ofici és pregat vivament que presenti la renúncia". En l'escrit fet públic aquest dilluns, però, no s'especifica que Novell pateixi cap malaltia ni s'apunta a cap causa greu, sinó que es parla únicament de "motius personals" després d'un període de reflexió. A preguntes de l'ARA, el bisbat ha evitat donar cap resposta sobre aquesta qüestió.

Polèmiques

El fins ara bisbe de Solsona portava en el càrrec més d'una dècada, quan va suplir Jaume Traserra, que va renunciar al càrrec després de complir els 75 anys. Es convertia així en el bisbe més jove de Catalunya. Durant aquest temps ha estat al centre de diverses polèmiques a causa del seu caràcter conservador i la seva actuació en relació amb el Procés, que va suposar-li que el qualifiquessin d'independentista. En aquests 10 anys Novell ha fet diverses declaracions controvertides que han provocat el rebuig i la denúncia de diversos col·lectius LGTBI. Un dels casos més mediàtics va saltar el 2017, quan Novell va vincular l'homosexualitat amb "l'absència d'una figura paterna". A causa d'aquestes polèmiques declaracions, Novell va haver de sortir escortat pels Mossos d'una missa a Tàrrega i l'Ajuntament de Cervera el va declarar persona non grata.

A més, en una de les seves recents glosses, la del febrer del 2021, Novell va assegurar que l'avortament és "el genocidi més greu i terrible de la humanitat". En el mateix text, el bisbe encoratjava a "promoure iniciatives" per "ajudar les embarassades pressionades per la família, metges o elements externs a avortar" i també reclamava que es posés "fi" a l'avortament al país. En relació al procés independentista català, Novell també ha protagonitzat polèmiques contradictòries. D'una banda, l'any 2013 va prohibir als capellans de Solsona que toquessin les campanes per la Via Catalana amb motiu de la Diada. De l'altra, l'any 2014 va fer una crida perquè els feligresos votessin en la consulta del 9-N.

Novell va promoure l'any 2019 una investigació per determinar si hi havia hagut casos d'abusos sexuals a la diòcesi de Solsona. El desembre del mateix any el bisbat va informar que dos capellans van abusar de vuit menors entre els anys 50 i 70. Els dos capellans havien mort quan la diòcesi va fer pública la informació i no es van revelar les seves identitats, però Novell va demanar perdó pels fets comesos.

Nascut a Montfalcó d'Agramunt el 1969, va ser ordenat sacerdot el 1997 a Tàrrega. Abans de ser nomenat bisbe, havia sigut vicari parroquial de Sant Jaume de Mollerussa, professor d'antropologia teològica a l'Institut de Ciències Religioses de Lleida (1998-2002) i secretari general - canceller del Bisbat de Solsona (2005-2008). També havia exercit de professor d'antropologia teològica de la Facultat de Teologia de Catalunya.