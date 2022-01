Campanya contra un programa de TV3 per no haver acceptat una resposta en castellà

BarcelonaEl concurs Atrapa'm si pots és una proposta amable de TV3 per a les tardes dels caps de setmana: un concurs de preguntes assequibles fetes amb l'humor de Llucià Ferrer. Però aquest diumenge s'ha vist al centre de la polèmica perquè una jove concursant de dotze anys havia de dir amb quin cereal s'elaborava la pasta italiana més tradicional i només va saber dir la resposta en castellà. Quan va preguntar si ho podia dir en aquesta llengua, el presentador va recordar-li que no era una opció: "Aquí, això sí que no, perquè és un concurs de TV3 en català i hem de respondre en català. Em sap greu, però no te la puc donar per bona". Les bases del concurs, a les quals ha tingut accés l'ARA i que es lliuren a tots els participants, són inequívoques. "Les respostes donades han de ser correctes i exactes, sense canvis o matisos i en llengua catalana", s'hi llegeix.

En el moment de respondre, la noia va dir "cereals". I, quan va acabar el temps, Ferrer va revelar que la resposta correcta era "blat". La concursant va dir aleshores "trigo" i el conductor va fer la broma de dir-ne "el trig". Les bases del concurs, de nou, estableixen que "en cas d'error, malentès o conflicte en relació amb el funcionament de qualsevol part del concurs, la decisió que prengui la productora serà concloent i definitiva, i que el concursant es compromet a acatar-la íntegrament".

Amb tot, des de diversos àmbits de l'espanyolisme s'ha organitzat una campanya contra el concurs, per tal de tensar de nou la polèmica sobre l'ús del castellà a la televisió pública catalana. Una de les primeres a disparar va ser Inés Arrimadas. En un tuit, la líder de Ciutadans escrivia: "A TV3 entrevistes Otegi i «bromegen» amb agredir guàrdies civils però els sembla intolerable respondre en castellà en un programa infantil: «Això sí que no!», diu el presentador. El pitjor de tot és la burla final del «trig». Centenars de milions de diners públics per pagar això". Altres correligionaris, com l'exregidor a l'Hospitalet de Llobregat Jesús Martín, signaven missatges similars. Daniel Sirera, conseller del CAC a proposta del PP, ha dit que demanarà a l'organisme que analitzi el programa. "El CAC té l'obligació de vetllar pel pluralisme lingüístic i l'espanyol no és una anomalia que s'hagi de corregir a la televisió de la Generalitat de Catalunya".

He pedido al @Consell_Audio que analice este programa infantil de fin de semana de @tv3cat “Atrapa’m si pots”. El CAC tiene la obligación de velar por el pluralismo lingüístico y el español no es una anomalía que deba corregirse en la televisión de la Generalitat de Cataluña. pic.twitter.com/zdEI4vT4zr — Daniel Sirera (@danielsirera) 9 de enero de 2022

El president de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, s'ha agafat al cas per demanar (altre cop) la clausura de la cadena. "I alguns segueixen defensant la reforma de la televisió més sectària i més costosa. L’única que admet és la que condueix al seu tancament. I com més aviat millor”, piulava. Tampoc han mancat els titulars de premsa formulats per posar la càrrega de culpa sobre TV3. "TV3 impedeix contestar en castellà als nens en un concurs" (Crónica Global) o "Un presentador de TV3 no deixa respondre en castellà a una nena durant un concurs" (Las Provincias).

El programa s'explica

La cara visible del concurs, Llucià Ferrer, ha volgut treure ferro de la situació i hi ha fet una breu referència al seu Twitter: "Com es nota que estem avorrits avui... Bon diumenge i demà a treballar, va! Ànims!" Més prolix ha estat Patrick Urbano, codirector de l'espai, en un fil també a Twitter. "Un concurs no és un programa de televisió normal. És un punt de trobada d'una cultura i un compendi de les coses que sabem i creiem importants. I la llengua és l'eix vertebrador de tot això", reflexionava. "La llengua és una d'aquestes coses que ens fan ser com som, la més important, de fet, ingredient clau del concurs. I qui no ho vulgui veure és per altres interessos. Tota aquesta història amaga no només una imposició cultural (terrible), sinó també una manca d'interès cultural (estúpidament terrible)", concloïa.