La cantant Raquel del Rosario salva el seu fill d'un puma a cops de puny

BarcelonaLa vocalista d'El Sueño de Morfeo, Raquel del Rosario, encara es recupera de l'ensurt de la trobada del seu fill amb un puma que podria haver costat la vida al nen. Segons ha explicat la cantant a través del seu Instagram, el Mael, de cinc anys, va ser atacat per un puma i va ser ella mateixa qui el va haver de salvar a cops de puny. Acompanyant una foto en què es pot veure l'esquena del nen plena de cicatrius, la cantant explica que l'atac es va produir quan el nen va anar a un arbre del jardí de la casa que tenen a Califòrnia amb la intenció de recollir fruita. "El crit que vaig sentir segons després encara em ressona al cap, igual que la imatge que vaig veure al girar-me. Un puma s'havia llançat sobre ell i el feria amb les urpes", relata la cantant.

Del Rosario explica que va reaccionar instintivament. "Immediatament vaig deixar de percebre el món, encara avui no entenc com vaig travessar el jardí en mil·lèsimes de segons o d'on provenia la força que em va fer colpejar l'animal repetidament amb els punys fins a treure-l'hi del damunt", recorda la cantant, que afegeix que va aparèixer un segon puma just quan va arribar el seu marit, Pedro Castro. Entre tots dos van poder fugir amb el nen i ficar-se dins de casa.

La família va portar ràpidament el nen a l'hospital, on el van sotmetre a cirurgia amb èxit. "Uns mil·límetres més i no hauria sobreviscut", assegura que els va dir el metge.

La notícia de l'incident va córrer pel barri i va alertar als mitjans locals, que van informar sobre els fets, tal com mostra Del Rosario en una de les fotografies. La cantant explica que quan va tornar a casa a buscar roba per al seu fill es va trobar que el puma encara era al jardí. L'animal, seguint el protocol que dicta la llei de Califòrnia, va ser sacrificat, una resolució que Raquel del Rosario no va viure bé. "Ens hauria agradat, i em consta que a ells també, que el desenllaç respecte a l'animal fos un altre, però aquesta decisió no ens corresponia a nosaltres", explica.

Després de compartir aquest relat esfereïdor, la cantant ha rebut el suport d'amigues com Sara Carbonero i Eva González, i també del seu exmarit, el pilot Fernando Alonso.