Canviar videoconsoles per enciams: els efectes del confinament estricte a la Xina

BarcelonaLa Xina viu una situació d'escassetat de subministraments greu. La seva estratègia per afrontar la pandèmia està aïllant el país de la resta del món, i molts productes i aliments no hi poden arribar. Imatges publicades a les xarxes socials mostren que a l'àrea metropolitana de la ciutat de Xi'an, on més de 13 milions d'habitants porten confinats des del 23 de desembre, han hagut d'intercanviar objectes per aliments. Però les autoritats no tenen intenció d'afluixar les mesures. De fet, demanen fer-les encara més estrictes.

El brot a la ciutat més gran de l'oest és el pitjor que la Xina ha vist en mesos, i més tenint en compte les intencions de Xi Jinping, el president xinès. El seu govern opta des de l'inici de la pandèmia per una estratègia covid zero, en què la finalitat no és pas conviure amb el virus, sinó aconseguir erradicar-lo completament. Les autoritats de Xi'an han estat proporcionant menjar gratuït, però hi ha hagut moltes queixes sobre el funcionament d'aquesta ajuda: els aliments no arriben a temps i en molts casos són escassos.

Vídeos i fotografies compartits a la xarxa social xinesa Weibo mostren veïns intercanviant entre ells cigarrets per cols, líquid de rentaplats per pomes i tovalloletes per un grapat de verdures. Altres bescanvien la seva consola Nintendo Switch per un paquet de fideus instantanis i dos panets. La situació ha estat titllada de "retorn a una societat primitiva".

Però, així i tot, Pequín continua ferm i ha confinat els 1,2 milions d'habitants d'una altra ciutat, Yuzhou. La decisió es va prendre després que es detectessin tres casos asimptomàtics. Aquestes dràstiques mesures reben cada vegada més crítiques perquè posen els ciutadans entre l'espasa i la paret, i les polítiques de suport no són efectives.

Enfocats en els Jocs Olímpics

Amb els Jocs Olímpics a tocar, la Xina té clar que no vol veure'ls perillar. El covid va sorgir a la Xina i fins fa unes setmanes el govern havia aconseguit contenir-lo fins al nivell que els nous casos eren insignificants. Per fer-ho va combinar la vacunació massiva i la hipervigilància amb resposta directa davant qualsevol detecció. Proves constants, seguiment nacional dels moviments de les persones, presa de temperatura arreu, aplicacions mòbils per demostrar que no es representa un risc, etc. La immediata detecció permet una reacció imminent.