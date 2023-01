Cita fallida d'una andorrana a 'First Dates'

Andorra la VellaLa concursant andorrana del reality First Dates no ha tingut una experiència massa positiva. La dona, Meritxell, tenia com a primera cita un home barceloní anomenat Juanlu. Els dos sense fills. Tot i que el desenvolupament de la trobada semblava que anava pel bon camí, no ha acabat bé. La conversa ha estat animada i donava la sensació que havien connectat. Meritxell ha estat favorable a tenir una nova cita, però Juanlu ha sentenciat que "no he sentit el que necessitava" i ha donat per tancada l'opció a una segona trobada. Meritxell s'ho ha pres bé i li ha desitjat molta sort.