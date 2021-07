Andorra la VellaEl copríncep Emmanuel Macron es troba aquests dies a la Polinèsia francesa en visita oficial. Com és costum en aquestes illes, quan arriba un nouvingut se l'omple de collarets de flors com un signe de respecte i benvinguda, i així ha estat amb el primer ministre francès. L'aterratge de Macron ha estat amenitzat amb balls tradicionals, i per suposat, collarets de flors, i algú a les xarxes socials ha aprofitat la pintoresca imatge per fer un mem: de copríncep a 'Mr. Flower'. El vídeo és tan real que molts usuaris l'han donat per bo, però en realitat, és el que s'anomena una 'fake news'.

De copríncep a Mr. Flower

Mientras tanto, Macron en la Polinesia… pic.twitter.com/JF4V80Gi4h — Alejo Schapire (@aschapire) 26 de julio de 2021

La realitat és similar, però lluny del vídeo manipulat. I és que la visita del copríncep a la Polinèsia francesa els fa il·lusió, però no tanta. Aquesta és la imatge real de la seva arribada.

L'arribada de Macron a la Polinèsia francesa