Es desmaia en directe a la televisió argentina després de recomanar substituir el sucre per canyella i coco

Andorra la VellaUna nutricionista de la televisió argentina que participava en el programa 'BuenosDíasAmérica' es va desmaiar en directe. Però no és això el que crida l'atenció. La part més sorprenent és que es va desmaiar justament després de recomanar als espectadors que canviessin un hàbit força estès arreu del món: el consum de sucre. Concretament, instava a substituir-lo per canyella i per coco.

Nutricionista "reemplacen el azúcar por canela y coco"

*Se desmaya en vivo* pic.twitter.com/UUvkFp5BWN — Pablo A. (@AbogadoDijo) 25 de octubre de 2022