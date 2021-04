Detenen un conductor que havia circulat 40 km contra direcció amb el cadàver de la parella de copilot

Disponible en: cat

BarcelonaTroballa inesperada dels Mossos d’Esquadra aquest migdia a Jafre (Alt Empordà). Després de perseguir un cotxe que fugia contra direcció per l’AP-7, la policia ha localitzat el cos sense vida d’un home al seient del copilot. Segons fonts pròximes al cas, el cadàver estava tapat amb una manta i duia posat el cinturó de seguretat. Els agents han detingut el conductor per un delicte contra la seguretat viària i han obert una investigació per aclarir les causes de la mort de l’altre home. Segons els agents, no han observat indicis clars de criminalitat.

Cap a quarts de dotze d’aquest matí, l’arrestat, de 66 anys, conduïa per l’AP-7 en direcció a França quan, a la sortida del Voló, ha vist que la policia francesa hi tenia desplegat un control. Per evitar-lo ha girat i ha circulat prop de 40 quilòmetres contra direcció, fins que ha agafat la sortida 5, a l’Escala. Diverses patrulles l’han perseguit fins que ha tingut un accident a la carretera GI-634, a l'altura de Jafre.

Quan els agents han fet les comprovacions a l’interior del vehicle han localitzat, al seient de l’acompanyant, el cadàver d’un home. Segons fonts pròximes al cas, les primeres estimacions apuntarien que feia setmanes que era mort, perquè el cos estava en procés de descomposició.

Tant el conductor com la víctima són d’origen suís i els Mossos han descartat que tinguessin una relació de parentiu. Ara estan intentant esbrinar quina mena de relació mantenien, mentre s'esperen els resultats de l'autòpsia que faran aquest divendres i que haurà de determinar la causa de la mort de l’home, que tenia 88 anys.

La policia ha arrestat el conductor per un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària i l’han traslladat a la comissaria de la Bisbal d’Empordà.