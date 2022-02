Djokovic prefereix sacrificar la seva carrera que vacunar-se

BarcelonaNovak Djokovic ha trencat el seu silenci. Fa cosa d'un mes, el tenista serbi va haver d'abandonar Austràlia després de la cancel·lació del seu visat per no complir la normativa per entrar al país: no estava vacunat contra el covid. Djokovic, en una entrevista exclusiva a la BBC, ha afirmat que està disposat a perdre's els futurs trofeus de tenis si es veu obligat a rebre la vacuna. "Aquest és el preu que estic disposat a pagar", diu el tenista, que manté la postura que el va portar a perdre's el primer Grand Slam de l'any. A Melbourne la glòria se la va endur Rafa Nadal.

En l'entrevista, Djokovic ha explicat que ell no es posiciona en contra de la vacunació contra el coronavirus, però defensa que ha de poder ser lliure de decidir sobre el seu propi cos. "Mai vaig estar en contra de la vacunació. Entenc que a escala mundial tothom està intentant fer un gran esforç per controlar el virus i intentar, amb sort, que s'acabi aviat", ha dit, defensant que es va posar vacunes quan era petit. Ell, però, afirma que per sobre d'això està "la llibertat d'escollir què fiques al teu cos". "Els principis de la presa de decisions sobre el meu organisme són més importants que qualsevol títol o qualsevol altra cosa. Estic intentant estar en sintonia amb el meu cos tant com puc", ha explicat el tenista, que està disposat a sacrificar la seva carrera professional, arriscant el número 1 mundial en el rànquing de l'ATP —Medvédev està a punt de pispar-l'hi.

"Sempre havia estat un gran estudiant de benestar, salut, nutrició", diu Djokovic, que afegeix que la seva decisió de no vacunar-se s'havia vist influenciada en part per l'impacte positiu que factors com el canvi de la seva dieta i els patrons de son havien tingut en les seves habilitats com a atleta. El tenista balcànic ha confessat que "manté la ment oberta" sobre la possibilitat de vacunar-se en el futur. "Tots estem intentant trobar col·lectivament la millor solució possible per posar fi al covid", diu. Tot i això, es manté ferm ara mateix en no fer-ho i espera seguir competint "durant molts anys més" sense que els requisits de vacunació condicionin el seu palmarès.

Thank you to my fans who supported me over the past few weeks. I appreciate your patience 🙏🏼 — Novak Djokovic (@DjokerNole) 15 de febrero de 2022

Calendari en l'aire

Com serà el calendari del serbi aquesta temporada és una incògnita. Amb els requisits actuals, Djokovic no podrà disputar cap dels tres Grand Slams que resten aquesta temporada (Roland Garros, Wimbeldon i l'Open dels Estats Units). El torneig per excel·lència de terra batuda comença el 22 de maig a París i, de moment, el balcànic no podrà defensar la corona de campió. A més, el número u mundial no podrà participar en els Masters 1.000 d'Indian Wells ni en el de Miami, que se celebren aquest mes de març, per les restriccions del país nord-americà. De la resta de tornejos de la temporada, encara està per veure quins acceptaran al tenista. El primer en el seu calendari serà el Masters 1000 de Montecarlo, la primera cita del calendari d'abril (del 10 al 17), ja que hauran passats menys de quatre mesos del seu positiu per coronavirus (16 de desembre).