Entra a la cafeteria de pistes amb 'full' equip: esquís, pals, casc i ulleres

Andorra la VellaUna dona ha entrat en un dels establiments de restauració d'una estació d'esquí del país com si estigués a punt d'iniciar una baixada a pistes, amb el 'full' equip inclòs: casc, ulleres, pals i, com no podia ser d'una altra manera, els esquís ben posats a les botes. L'escena ha causat estupefacció i sorpresa entre els residents, turistes i treballadors que es trobaven a la cafeteria, ja que el fet normal seria desprendre's dels esquís a l'entrada de l'establiment i anar a buscar la comanda amb més comoditat. Alguns dels observadors han gravat l'escena donada la transcendència i poca habitualitat d'aquesta.

Una dona entra en una cafeteria de pistes amb els esquís posats