Un exfutbolista anglès declara el seu “afecte” per la tricolor per la quantitat de gols que els ha marcat

Andorra la VellaPeter Crouch, exjugador internacional amb la selecció de futbol d'Anglaterra, ha aprofitat l'avinentesa del partit jugat aquest diumenge entre britànics i andorrans per declarar el seu “afecte” per la tricolor. L'exjugador de Liverpool, Tottenham o Aston Vila entre d'altres, ha fet una piulada a la xarxa social Twitter, on gairebé suma un milió de seguidors, per comentar que aquest “afecte” per Andorra li ve donat perquè la meitat dels seus 22 gols com a internacional els ha marcat contra la tricolor.

Els comentaris a la piulada no han trigat a arribar. Molts d'ells han anat en el sentit de menystenir la qualitat de la selecció andorrana i al Principat, país al qual molts usuaris anglesos s'hi refereixen com a “ressort d'esquí”. Fins i tot el capità tricolor, Ildefons Lima, ha entrat al joc, i ha contestat Crouch amb un “massa fàcil, company”.