Greta Thunberg crida a acabar amb "el nacionalisme de les vacunes" i assegurar una distribució equitativa al món

Disponible en: cat

cast

"Durant aquesta pandèmia hem vist el que podem aconseguir si invertim prou recursos en la ciència: les vacunes s'han desenvolupat en un temps rècord. Però fins ara, mentre que als països rics 1 de cada 4 ciutadans ja ha rebut una vacuna, només 1 de cada 500 l'ha rebuda en els països de baixos ingressos", deia aquest dilluns l'activista climàtica Greta Thunberg, que ha cridat a aturar "el nacionalisme de les vacunes que està gestionant la distribució" de les dosis al món. La jove sueca ha participat de forma virtual a la roda de premsa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), amb el director general Tedros Adhanom, que ha anunciat una donació de 100.000 euros de la Fundació Greta Thunberg per al programa COVAX de l'OMS, que distribueix vacunes als països pobres. Són diners recaptats a través dels premis que ha rebut l'activista des que la seva lluita contra l'emergència climàtica li ha donat fama global.

"El covid-19 ja ha matat més de 3 milions de persones, però cal recordar que la contaminació de l'aire mata 7 milions de persones cada any" " Tedros Adhanom Director general de l'OMS

Thunberg ha destacat l'estreta connexió que hi ha entre la crisi climàtica, la crisi ecològica i la crisi del covid-19, ja que "el 75% de les noves malalties que sorgeixen al món provenen dels animals, i a mesura que anem deforestant i destruint habitats, es creen les condicions perquè els virus passin d'un animal a un altre i als humans". "La ciència ens mostra que en el futur patirem probablement pandèmies més freqüents i més devastadores si no canviem la forma com ens relacionem amb la natura", ha afegit. Aquest cop, però, l'activista climàtica ha volgut posar el focus en la qüestió de la "inequitat de les vacunes" i ha reclamat "prioritzar els més vulnerables a l'hora de vacunar, indiferentment de si viuen en països risc o en països pobres".

Preguntada sobre si advocaria per una vaga de vacunació entre els més joves per poder enviar aquestes dosis als països més necessitats, Thunberg ha dit que no, argumentant que cridar a qualsevol persona a no vacunar-se seria "el missatge equivocat". Tot i això li ha semblat "raonable" la proposta d'alguns governs nòrdics d'enviar als països pobres les dosis de vacunes sobrants després d'haver vacunat els grups de risc i els més vulnerables de les seves societats, encara que no s'hagi vacunat tota la seva població.

El creixement de contagis més elevat en una sola setmana

En la setmana del Dia de la Terra, que se celebrarà aquest dijous 22 d'abril, el director general de l'OMS també ha volgut destacar el vincle entre la salut i la crisi climàtica, i ha recordat que si fins ara el covid-19 ha matat més de 3 milions de persones, la contaminació de l'aire a causa dels combustibles fòssils mata 7 milions de persones cada any. Adhanom ha recordat que el confinament de l'any passat va reduir aquesta contaminació, però al setembre ja s'havia tornat als nivells anteriors, i la reducció en les emissions de CO2 anuals es va quedar en un escàs 6% menys respecte del 2019.

Entre el 23 i el 25 d'abril se celebrarà una cimera virtual: la Gran Mobilització Global dels Joves contra el covid-19

Alhora, la pandèmia de covid-19 segueix sense estar sota control: la setmana passada es van registrar 5,2 nous milions de casos al món, l'increment més gran en una sola setmana des de l'inici de la pandèmia. Adhanom també ha destacat que, tot i que el creixement de casos a nivell global afecta tots els grups d'edat, "les hospitalitzacions en el grup d'edat d'entre 25 i 59 anys estan creixent a un ritme alarmant, a causa del creixement de les variants més transmissibles i també per l'augment de la socialització entre els més joves".

Però precisament seran els més joves els que aquesta setmana donaran una empenta a la lluita contra el covid-19 amb la Gran Mobilització Global dels Joves, una cimera virtual que entre el divendres 23 i el diumenge 25 d'abril pretén impulsar la col·laboració i les iniciatives juvenils arreu del món per combatre la pandèmia. Com a mostra de suport, l'OMS ofereix ajudes d'entre 500 i 5.000 dòlars a projectes locals impulsats pel jovent per lluitar contra el virus i contribuir a la sortida de la pandèmia.

Una altra cimera que tindrà lloc aquesta mateixa setmana, a propòsit del Dia de la Terra, serà la cimera climàtica impulsada pel president dels Estats Units, Joe Biden, que pretén reunir les principals potències mundials per donar un nou impuls a la lluita climàtica. "Podem fer tantes cimeres i reunions com vulguem, i expressar tots els grans compromisos que vulguem, però no servirà de res si no comencem a tractar aquesta crisi com una crisi", ha opinat Greta Thunberg.