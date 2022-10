Guanya dos premis de loteria en dos anys: un milió d'euros per cadascun

Andorra la VellaGuanyar el primer premi en un sorteig d'Euromillones és un assoliment gairebé impossible d'aconseguir: la probabilitat és d'una entre 139.838.160. No obstant això, un ciutadà francès ha desafiat tota probabilitat en guanyar dues vegades un premi d'un milió d'euros en aquest sorteig i en només dos anys.

Es tracta del sorteig Euromillones, un sorteig complementari amb un premi d'un milió d'euros al qual opten tots els jugadors en el qual, per a guanyar, han d'encertar el codi generat en el seu bitllet.

Tal com ha explicat, la primera vegada que va guanyar el premi va ser en 2020, després de sortir del confinament. "Vaig rebre un correu electrònic que deia que havia guanyat una gran suma de diners i que em posés en contacte amb la Française donis Jeux -l'equivalent francès a Loteries i Apostes de l'Estat-. Vaig consultar en internet i vaig veure que, efectivament, hi havia guanyat. Al principi no me'l creia", s'ha sincerat.