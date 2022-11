Un home al Regne Unit guanya més de 4 milions a la loteria i no els reclama

Andorra la VellaHi ha un milionari i ell no ho sap. O sí, però encara no s'ha atrevit a reclamar el seu premi. És el que està ocorrent al Regne Unit, on l'organisme oficial de loteries ha demanat als jugadors que revisin els seus bitllets. En el sorteig de la National Lottery del passat 12 de novembre, un encertant va guanyar un premi de 4 milions de lliures esterlines, uns 4,6 milions d'euros.

Ha passat una setmana i l'afortunat guanyador no ha reclamat encara el seu premi davant les autoritats. Andy Carter, portaveu de Camelot (empresa que organitza els sortejos al Regne Unit i assessor de guanyadors de la Loteria Nacional, va dir: "Només ha passat una setmana des del sorteig, però instem a tots els jugadors de loteria en internet al fet que iniciïn sessió en el seu compte de la Loteria Nacional".

"La forma més fàcil de fer-ho és a través de l'aplicació de la Loteria Nacional per a veure si és el multimilionari desaparegut que estem buscant", va afegir Carter. Els jugadors tenen 180 dies a partir del dia del sorteig per a reclamar el seu premi si tenen el bitllet guanyador. Una vegada ho hagin fet, ells decideixen si volen fer pública la seva identitat o mantenir-se en l'anonimat.