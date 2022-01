Indignació amb un anunci que busca personal “per treballar amb o sense papers”

Andorra la VellaLes xarxes socials solen ser una eina útil per difondre anuncis que arriben a molts més usuaris que en els formats tradicionals. A Andorra tenen molt seguiment els grups de Facebook que, per exemple, ajuden els temporers a aterrar al país i resoldre els tràmits burocràtics, o els que venen articles de segona mà. La plataforma se sol convertir en un gran taulell d’anuncis amb moltes interaccions, però amaga un costat fosc. Si fa unes setmanes els usuaris s’indignaven per les condicions de lloguer que han de patir alguns temporers, que paguen preus desorbitats per una petita habitació d’apartament, aquest dilluns, les xarxes han esclatat contra un anunci laboral.

“Es busca personal per treballar a l’àrea de neteja amb o sense papers”. Aquest anunci, penjat aquest dilluns a Facebook, ha aixecat polseguera. Les crítiques, és clar, provenen de la possibilitat que ofereix l’anunciant de treballar sense regulació laboral, cosa que implica no cotitzar i no tenir els drets associats a aquest àmbit, com una possible baixa per accident durant l’horari de feina, a més de quedar desemparat legalment en cas d’incompliment.

Alguns usuaris reclamen que la persona que ha penjat l’anunci sigui denunciada. Altres internautes insulten l’anunciant, a qui retreuen que la manca de regularització pot comportar un salari “de misèria” o, directament, no cobrar per la feina feta. Un darrer, té en compte que el telèfon de l’anunciant és espanyol i que l’anunci es repeteix sovint a la xarxa, i obre la porta que la suposada oferta laboral sigui una estafa.