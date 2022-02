Escoles clandestines sense mascaretes ni vacunes als boscos d'Itàlia

RomaEscoles i instituts tancats i barrats durant els pitjors mesos de la pandèmia de coronavirus van obligar milers d'estudiants a continuar la seva formació a distància, un mètode d'estudi molt estès en l'etapa universitària, però molt menys difós a l'educació mitjana i superior. Molts alumnes van haver d'acostumar-se d'un dia per l'altre a seguir les classes des d'una pantalla d'ordinador mentre els seus pares treballaven a l'habitació del costat. A Itàlia, en canvi, més de 5.000 menors estudiaven des de casa abans del covid, un fenomen que no ha parat d'augmentar.

Als Estats Units es coneix com a homeschooling i és una manera d'educar els infants i adolescents en edat escolar a la qual cada any s'acullen prop de dos milions de famílies. Mentre que a Espanya hi ha un buit legal, a Itàlia l'educació parental s'ha convertit en una alternativa a la formació clàssica, que cada cop té més adeptes.

Segons el ministeri d'Educació d'Itàlia, entre el 2018 i el 2019 hi havia 5.126 estudiants inscrits, mentre que un any més tard, la xifra va pujar fins als 6.212. En els últims mesos, mentre les escoles italianes han intentat recuperar la normalitat imposant la vacuna obligatòria per al personal docent i reduint les quarantenes, el nombre de pares i mares que han decidit no enviar els seus fills a cap institució educativa pública o privada s'ha triplicat fins a superar els 15.000.

Entre els motius que han empès alguns pares a adherir-se a aquest tipus d'educació des de la irrupció del covid-19 hi ha la por a un possible contagi. Altres rebutgen la vacuna i no volen que els seus fills puguin sentir-se "discriminats" a l'escola, ja que la normativa italiana preveu la quarantena quan hi ha diversos casos positius a classe només per als alumnes no immunitzats. El problema és que moltes famílies antivacunes han decidit retirar els seus fills de les escoles, oficialment, per encarregar-se personalment de la seva educació, però en realitat el que estan fent és organitzar escoles clandestines on estan prohibides les mascaretes, el distanciament social i les vacunes.

Una classe a l'aire lliure

Aquesta és la sospita de la fiscalia de menors de la província autònoma de Bolzano, que va obrir una investigació després que sortís a la llum un vídeo enregistrat per un professor. Suspès de feina i sou per haver rebutjat vacunar-se, el mestre va gravar la seva classe durant una lliçó a l'aire lliure. Les autoritats de Trentino-Alto Adigio, situada a la frontera amb Àustria, han identificat almenys una desena d'escoles il·legals enmig del bosc, la majoria enclavades en propietats privades de difícil accés. La veu d'alarma la va donar la diputada conservadora Michela Biancofiore, que va advertir que el fenomen, especialment estès en aquesta regió que compta amb una minoria germanòfona, s'estava traslladant a la resta del país.

Stefan Leiter, alcalde de la localitat de Laion, va confirmar a la televisió suïssa que abans de la pandèmia hi havia entre 100 i 200 nens que seguien aquest mètode en aquest territori. "Ara en parlem de 600 nens al Tirol del Sud", va denunciar. A la població veïna de Gais, d'uns tres mil habitants, l'alcalde, Christian Gartner, va explicar que es tracta d'"escoles pràcticament amagades" enmig de la vall que no han estat registrades oficialment.

Que el fenomen estigui especialment establert en aquesta regió del nord d'Itàlia no és casualitat. Tot i haver tingut més de 182.000 contagis i prop de 1.400 morts des de l'inici de l'emergència, Trentino-Alto Adigio és la zona d'Itàlia amb el nombre més baix de vacunats.

La fiscalia de Bolzano va fer una crida a totes les escoles de la regió perquè denunciïn els casos en què hi pugui haver risc per als alumnes de veure's perjudicats en el seu dret a l'estudi. La responsable de la Direcció Provincial d'Educació de la província de Bolzano, Sigrun Falkensteiner, no va trigar a respondre i va manar inspeccionar totes aquelles famílies que havien retirat els seus fills del sistema escolar durant l'últim any per evitar les restriccions anticovid. "Estem molt preocupats perquè aquests nens hi perden no només des del punt de vista de l'aprenentatge, sinó també des del punt de vista social", va denunciar.