Un jove de 14 anys roba un cotxe a Lleida i s’accidenta durant la persecució de la Guàrdia Urbana

Andorra la VellaUn jove de 14 anys va ser detingut aquest dimecres després robar un cotxe a Lleida i tenir un accident. De fet, el jove va agafar el cotxe, ja que el seu propietari l'havia deixat amb les claus al contacte, i va circular fins a Alcarràs, on va veure presència policial. Després, tornant cap a Lleida i perseguit per patrulles de la Guàrdia Urbana, el jove va patir un accident a l'avinguda Charles Darwin. Posteriorment, els agents van procedir a la detenció del jove per un delicte contra la seguretat en el trànsit, desobediència i furt.