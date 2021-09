L'streamer resident Krissi dona 2.500 euros a GosSOS

Andorra la VellaL'associació GosSOS ha rebut aquest dimecres un xec per valor de 2.500 euros de la mà de l'streamer Krissi, una jove alemanya resident al Principat des del maig del 2020. La donant, que té un canal de Twitch amb més de 19.000 seguidors i supera els dos milions de visites acumulades des del llançament del canal, és tota una referència al seu país d'origen, especialment, en l'àmbit dels treballs manuals i les tecnologies. A més, informen que es tracta d'una persona molt animalista.

La jove va voler celebrar el primer aniversari de la creació del seu canal de Twitch amb una marató de 12 hores d'emissió en directe dedicada a la recaptació solidària de recursos per als animals de la gossera oficial del Principat, un equipament gestionat per l'entitat que ha rebut de la donació. Durant aquesta emissió, dura a terme íntegrament en alemany el passat dissabte 3 de juliol, l'streamer va visitar la gossera, va trobar-se amb voluntaris i va passejar un dels gossos que es troben a l'equipament.

Durant l'emissió de Twitch, també va mostrar diversos indrets del país, com el centre d'Andorra la Vella o l'itinerari del Reg del Solà, entre d'altres espais. Els seus seguidors, principalment, joves alemanys, van fer aportacions per als peluts de la gossera per valor de 2.500 euros. Krissi, nascuda a prop de Munich, explica que després d'un any i mig a Andorra està "molt contenta" de la seva elecció perquè "malgrat els temps de Covid i que encara no domina la llengua del Principat, ha trobat que el país és un lloc amb bones condicions de treball per als influencers, a més d'un indret on poder gaudir de la seva privacitat personal". Cal destacar que l'streamer és una persona molt popular entre els joves alemanys. La influencer ha afegit que "volia estar més integrada a Andorra i fer quelcom a canvi d'aquesta bona acollida que ha experimentat i, després de conèixer les persones que fan possible GosSOS, va decidir fer aquesta recaptació solidària en benefici dels animals de la gossera".

Des de l'entitat animalista, els membres de la junta, han agraït molt el gest de Krissi i s'han mostrat contents de comprovar "com els nous canals socials poden trencar fronteres i ser una eina de suport a la tasca animalista, sobretot, si tenim en compte que el gran gruix d'aportacions són de joves alemanys".