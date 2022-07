La Massana promociona el Roser i la festa major amb un curtmetratge

La MassanaLa Comissió de Festes de la Massana ha llençat un curtmetratge per promocionar el Roser i la festa major de la parròquia, que se celebraran entre el 8 i 10 de juliol i el 14 i 15 del mateix mes, respectivament. Es tracta d'una història de ficció escrita i dirigida per Marc Martos i amb Sònia Mandicó com a ajudant de direcció, Jordi Aldosa com a operador de càmera i muntatge i Clàudia Masià i Guillermo Ruiz a la producció. El vídeo també compta amb la col·laboració del comú i de l'equip d'agents de circulació.

Vídeo promocional de la festa major de la Massana.