La menstruació, un factor de risc per als genolls de les futbolistes

BarcelonaEl Barça té un botxí immisericorde. Les lesions han sigut la pedra a la sabata del conjunt dirigit per Jonatan Giráldez. De les 24 futbolistes que formen la plantilla, 21 han hagut de passar per la infermeria: algunes només unes setmanes, d'altres, en canvi, no en sortiran fins a la temporada que ve. Bruna Vilamala, Cata Coll i Jana Fernández han sigut les que s'han endut la pitjor part. Totes tres —l'atacant a l'inici de la campanya i la defensa i la portera al mes de gener— han tingut un trencament del lligament encreuat, una lesió que s'acarnissa amb les jugadores. "Les dones tenen el doble de possibilitats de patir-la que els homes", confessa el doctor Ramon Cugat, eminència i referent mundial pel que fa a les operacions del lligament encreuat.

El doctor, que atén l'ARA per mirar d'entendre una mica més aquesta lesió que s'ha acarnissat amb les futbolistes blaugranes, en radiografia diferents motius. "Des del punt de vista genètic, la dona és diferent de l'home. La diferència més substancial és de la pelvis en avall. La pelvis de la dona és més ampla i el fèmur està més enfora a la part de dalt. Això vol dir que les seves cames estan en forma de X, i això fa que el peu s'aplani i el genoll estigui cap endins", explica. Com més endins sigui el genoll, més fàcil és que el lligament es trenqui. "El futbolista fa un moviment on es força el lligament, aquest no pot aguantar i es trenca. Hi ha diferents mals gestos que causen el trencament, però el més recurrent és que el genoll, un cop està en flexió i en valg [cap endins], nota com el fèmur rota internament i la tíbia queda cap enfora desplaçada", comenta Cugat.

Les dones tenen el doble de possibilitats de patir un trencament del lligament encreuat que els homes ”

Un altre factor que converteix la dona en la víctima perfecta d'aquesta ruptura és la menstruació. "La regla passa per moments diferents: amb més o menys dolors, amb més o menys sagnat. Tot això comporta que hi hagi una alteració del col·lagen i fa que el lligament encreuat, que està format per col·lagen, sigui més dèbil i no tingui una consistència uniforme en el temps".

Futbolistes i esportistes d'arreu del món visiten la seva consulta a l'Institut Cugat a l'Hospital Quirón per passar pel quiròfan. Cinquanta-sis anys i milers d'operacions d'experiència l'avalen. Per les seves mans han passat grans esportistes com Andrés Iniesta, Pep Guardiola, el Kun Agüero, Xavi Hernández, Samuel Eto’o, Carles Puyol i David Villa. "El lligament no sempre es trenca igual, tot i que s'assembla. La majoria de vegades es trenca en la inserció del fèmur, tot i que altres vegades s'esquinça sencer o s'arrenca de la tíbia, sobretot als més petits", diu.

Un cop feta l'operació —que triga prop d'una hora— comença una nova etapa. "La primera cosa que cal fer és deixar-lo curar. Que cicatritzi bé, que s'enganxi, que torni a viure. Després se li ha de donar una certa funcionalitat. S'ha de moure en les primeres 4-6 setmanes, però amb les crosses per recolzar-lo parcialment. Cal tornar a guanyar tota la mobilitat i s'ha de tonificar la massa muscular perquè sigui potent", explica. En aquest procés de recuperació es troben Coll, Fernández i Vilamala, i no poden tornar al camp com a mínim en sis mesos.

Les lesions, la nota amarga de la temporada

La temporada del Barça ha estat plena de lesions. Enguany tres futbolistes han hagut de passar per quiròfan per "reconstruir-los el lligament encreuat amb el tendó rotulià" amb el doctor Pedro Álvarez, de l'equip de l'Institut Cugat. A més de la Cata, la Jana i la Bruna, fins a 18 futbolistes han necessitat parar per lesió durant l'any. Ara mateix a punt d'encarar el tram decisiu de la temporada, vuit blaugranes estan de baixa. Giráldez, amb una plantilla justa, haurà d'afrontar els primers partits decisius de la temporada, començant pel clàssic d'aquest diumenge que les pot coronar com a campiones de Lliga.