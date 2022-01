El metge 'youtuber'

BarcelonaEs posa davant de la càmera sense guió. "Com a molt, tres punts per escrit", admet. I ja porta prop de 50 programes emesos a YouTube. Vicenç Torregrosa, més conegut com el Torre, és nefròleg a l’Hospital Clínic de Barcelona i els dimecres exerceix també de comunicador i entrevistador. Des del setembre del 2020 presenta i dirigeix Los miércoles con el Torre & friends, un programa d’entrevistes a professionals sanitaris que s’emet en directe cada dimecres per YouTube. "En plena pandèmia, amb tanta notícia negativa, se’ns va ocórrer fer alguna cosa més distesa i com que sempre m’ha agradat la comunicació i la pedagogia, va sorgir la idea de fer un espai d’entrevistes", explica Torregrosa. L'únic requisit era no parlar de covid: "Perquè la vida continua i els pacients continuen tenint altres patologies que no són covid".

Va començar entrevistant professionals vinculats a la seva especialitat, la nefrologia, però ja ha obert el ventall de convidats a altres especialitats i pel plató han passat també endocrins, cardiòlegs o nutricionistes. La resposta ha sigut positiva i Torregrosa explica que tenen espectadors a Sud-amèrica. "Un metge de Mèxic m’explicava que connecten des del seu servei i el programa els serveix com a sessió clínica". A través d'Aula Clínic, el programa s'enregistra en un plató al mateix hospital i compta amb el suport de la direcció.

Una conversa espontània

La clau de les seves entrevistes és que tan aviat parla amb els seus convidats d'hipertensió, de disfunció erèctil o de trasplantaments com de cinema, d'esports o de la infantesa de l'entrevistat. Abans d'entrar al plató, els convidats pengen la bata blanca i mostren en pantalla la seva faceta més personal. I tot plegat, mentre prenen un cafè. Segueixen el seu programa, sobretot, professionals del món de la salut, però ja ha començat a córrer la veu i també es connecten pacients. "Fem divulgació científica i venen professionals de renom que es mostren tal com són: expliquem una mica la vida del convidat i els pacients veuen que són persones normals amb els seus gustos i aficions i això els fa gràcia", explica Torregrosa. És una conversa espontània: "Parlem de coses de la seva vida i van sorgint els temes... Com si estiguéssim fent un cafè de debò!". I els convidats entren en el joc. Si cal, es vesteixen amb barret i llacet, com va fer un dels últims convidats, Josep Maria Galceran, cap de nefrologia de l'Hospital Althaia de Manresa, que homenatjava així una de les seves pel·lícules preferides, El dia de la marmota.

Divulgació científica

A Torregrosa també li diuen "el nefròleg del Renaixement" perquè "toca una mica de tot": trasplantaments, diàlisi, malalties rares... "Tinc múltiples interessos", reconeix. I la comunicació n’és un. Gaudeix amb la nefrologia –l'especialitat que es dedica a les malalties del ronyó– però lamenta que és "una especialitat desconeguda". "Tothom sap què és i què fa un cardiòleg i ara fins i tot un epidemiòleg, però saps què fa un nefròleg?", pregunta. "Fem moltes coses i molt importants dins d’un hospital, però no es coneix gaire". I això és el que ell intenta canviar cada dimecres des de la seva finestra de divulgació a YouTube.