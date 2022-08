El mètode xinès per frenar la sequera: la fabricació de núvols artificials

XinaEl meteoròleg Jordi Carbó ha afirmat en declaracions a la Cadena Ser que la Xina està fabricant núvols artificials mitjançant uns avions per a provocar pluja, una tècnica que segons l'expert es coneix des de fa "moltíssimes dècades, encara que desperta molta incertesa en la seva eficiència".

Segons Carbó, és possible forçar el procés de condensació, però perquè es formin gotes d'aigua es necessiten nuclis higroscòpics que sustentin la humitat, és a dir, partícules com a cendres volcàniques, cendres d'incendis, sorra, pols del Sàhara o partícules de sal que venen de les ones que trenquen en la mar.

El iodur de plata introduït en els núvols pot accelerar la formació i creixement de les gotes per a generar pluja. Es tracta d'una tècnica molt usada a la Xina i Dubai, però que segons l'expert està envoltada de molta incertesa, ja que no es pot saber amb seguretat si el núvol hauria descarregat pluja igualment encara que no s'hagués intervingut.