Milers de batejos invalidats per l’error d’un mossèn als Estats Units

Barcelona"Ens entristeix anunciar [que], després d'un estudi curós, s'ha determinat que la forma que el pare Andrés va fer servir per al sagrament del bateig ha sigut incorrecta, i tots els batejos que va fer fins al 17 de juny del 2021 es presumeixen invàlids". Amb aquestes paraules la diòcesi catòlica de Phoenix, a l'estat d'Arizona als Estats Units, s'adreçava a la seva comunitat per comunicar-los que el mossèn Andrés Arango, de l'església parroquial de Saint Gregory, havia estat fent servir una fórmula errònia per batejar els fidels i que, en conseqüència, els seus batejos quedaven invalidats i s'haurien de repetir. Després de 21 anys de servei, això afectarà probablement milers de batejos, però també matrimonis i altres sagraments.

¿"Nosaltres et bategem" o "Jo et batejo"?

L'error en qüestió és que Arango ha fet servir durant anys l'expressió "Nosaltres et bategem", en comptes de "Jo et batejo", una fórmula que el Vaticà ja va aclarir que era invàlida en una nota emesa el 2020 –nota en què també disposava que les vacunes contra el covid-19 eren "moralment acceptables"–. El mossèn ha dimitit del seu càrrec i s'ha disculpat amb els feligresos. Segons el comunicat del bisbe de Phoenix: "El problema de fer servir nosaltres és que no és la comunitat qui bateja una persona, sinó que és Crist, i només Ell [...], qui bateja".

La diòcesi, que a la seva web ha obert fins i tot un apartat de preguntes freqüents per resoldre els dubtes dels seus feligresos sobre la qüestió, apunta que fins i tot altres sagraments posteriors queden també invalidats, com ara els matrimonis. En la mateixa pàgina s'hi ha inclòs un formulari per a tots aquells que hagin de repetir el seu bateig i confirmació, i estudien ara el cas dels matrimonis.

El cas de Phoenix no és únic, però. Des que el Vaticà va emetre l'aclariment, han emergit diferents casos en almenys dues ciutats dels EUA, i ha afectat també sacerdots que han descobert que, en cas de quedar invalidats els seus batejos, tampoc són vàlides les seves ordenacions ni cap dels sagraments que han oficiat posteriorment, i que, de retruc, molts matrimonis han hagut de ser revalidats.