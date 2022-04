Netflix perd subscriptors i s'ensorra a la borsa

BarcelonaLa plataforma d'streaming Netflix va perdre aquest dimecres un 36,1% del seu valor a la borsa després d'anunciar que havia perdut subscriptors per primera vegada en una dècada. D'aquesta manera, el valor de la companyia va caure uns 55.000 milions de dòlars en només una jornada. A més, el multimilionari nord-americà Bill Ackman va anunciar que es ven la seva participació, valorada en uns 400 milions de dòlars.

Netflix va presentar dimecres els resultats del primer trimestre d'aquest any, que van ser decebedors per als inversors. Els pronòstics de la direcció era que s'ampliaria en uns 2,5 milions de nous usuaris la base de subscriptors, però finalment l'empresa en va perdre 200.000 en només tres mesos. Es tracta de la primera vegada que el grup amb seu a Califòrnia perd abonats en els últims deu anys, tot i que es manté com a líder del sector a nivell mundial amb més de 223 milions de subscriptors.

Davant d'aquest fet, la companyia no va presentar cap pla per aturar la pèrdua de subscriptors. Al contrari, va refer les seves previsions i va anunciar que en el segon trimestre en perdrà uns altres dos milions. Això explica la forta davallada del preu de les accions als parquets.

Segons els directius, aquestes males xifres de subscriptors tenen diversos orígens. El primer, és la ferotge competència en un sector on cada vegada hi ha més operadors. Netflix ha passat en pocs anys de ser pràcticament l'única plataforma audiovisual de pagament en molts països a haver-se d'enfrontar amb gegants de l'entreteniment i d'internet com Amazon, Disney o Time Warner (matriu d'HBO), a més de plataformes més petites o locals, com seria el cas de Filmin a Espanya.

En segons lloc, hi ha el fet que els subscriptors acostumen a compartir els seus comptes amb familiars i amics, la qual cosa suposa que un mateix abonament serveix per donar servei a diverses llars. La companyia estudia com "monetitzar" aquest fet i estudia fins i tot la introducció de publicitat a canvi de rebaixar el preu, la qual cosa seria un canvi radical en la política de l'empresa, basada justament en el fet que els continguts no tenen cap anunci.

Per últim, la guerra a Ucraïna i la inflació ha impactat els resultats del grup i ha obligat a aturar alguns rodatges. A més, la suspensió del servei a Rússia en compliment amb les sancions ha fet perdre a l'empresa 700.000 abonats, la qual cosa significa que sense el mercat rus, l'empresa va tancar el total de subscriptors amb un creixement net de mig milió, però molt inferior a les projeccions inicials.

Mals resultats des de l'any passat

Des de l'1 de gener, Netflix ha perdut un 60% del seu valor al Nasdaq -la borsa d'empreses tecnològiques dels Estats Units-, ja que a principis d'any va presentar els resultats de tot el 2021, en el qual la xifra de nous subscriptors va ser de 18 milions, molt per sota dels 37 milions de nous usuaris registrats el 2020, en plena pandèmia. L'empresa val ara menys de 100.000 milions de dòlars.

De fet, l'empresa -fundada el 1997 per Reed Hastings i Marc Randolph- també atribueix la caiguda dels abonaments a una normalització dels números una vegada passats els confinaments més durs per la pandèmia, quan es va disparar el nombre d'usuaris de les plataformes d'streaming. De fet, la majoria de companyies del sector també van tancar el dimecres amb caigudes, tot i que molt més petites: Paramount va caure un 6,6 %; Warner Bros Discovery, un -6 %; Disney, un 4,01%, i Roku (-3,55 %).

En aquest context, Pershing Square, la companyia d'inversió del multimilionari nord-americà Bill Ackman, va anunciar dimecres que es desprenia dels 400 milions de dòlars de la seva participació a Netflix. L'inversor havia arribat a acumular accions per valor de més de 1.100 milions de dòlars, però les ha anat reduint els últims mesos. En una carta als inversors del seu fons, Ackman va justificar la venda pel fet que ha "perdut confiança en la nostra capacitat de predir les perspectives de futur de la companyia amb un grau de certesa suficient".