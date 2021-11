Andorra la VellaL'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil ha penjat un vídeo als seus perfils de xarxes socials per mitjà del qual expliquen com s'han de posar les cadenes a les rodes del cotxe. Tenint en compte que les previsions meteorològiques apunten cap a l'arribada del fred i la neu durant tota aquesta setmana, el vídeo, que dura dos minuts, ajudarà a no agafar desprevingut més d'un despistat.