Nomofòbia, el trastorn que pateixen un 81% dels joves espanyols

Vivim connectats a la xarxa: treballar, anar a comprar, revisar possibles destinacions de vacances, missatges o correus i consultar el temps són algunes de les accions que realitzem cada dia davant de les pantalles. De fet, els espanyols passen una mitjana de 6 hores i 54 minuts al dia utilitzant internet, segons un estudi de Hootsuite i We Are Social. Aquest escenari ha posat sobre la taula nombrosos riscos, sobretot per als usuaris més joves. Dades recents del Centre d'Estudis Especialitzats en Trastorns d'Ansietat mostren que gairebé el 53% dels espanyols pateixen nomofòbia, acrònim de l'expressió anglesa no-mobile-phone phobia, és a dir, la por irracional a haver d'estar un període de temps sense telèfon mòbil. Aquesta xifra s'eleva fins al 81% en el cas dels més joves, d'acord amb un estudi de la companyia OnePoll.

Davant d'aquesta realitat és especialment rellevant prendre consciència dels nostres comportaments, sobretot davant dels més petits. En nombroses ocasions sentim frases com "És igual que la seva mare" o "Parla com el seu pare", i encara que la genètica sigui en part responsable d'aquestes expressions, el secret són les anomenades neurones mirall, un concepte que neix a Itàlia de mans d'un grup d'investigació de la Universitat de Parma el 1996 i que fa referència a unes cèl·lules nervioses responsables que imitem algunes conductes que veiem en altres persones.

Els tres primers anys de vida dels infants són molt importants per al seu desenvolupament posterior, i això inclou l'entorn digital. Un escenari en el qual suspenen la majoria de les famílies, com demostra un estudi publicat a la revista Child Development sobre la quantitat de vegades que el mòbil, l'ordinador o la tauleta interrompen el temps que passen amb els fills. Hi van participar 170 famílies amb almenys una criatura amb una edat mitjana de tres anys, i el 48% van revelar que aquests dispositius interrompen la relació amb els seus fills tres vegades o més a el dia, davant d'un 11% que van assegurar que això mai succeïa.

Per això, conscients del problema existent i de la falta de cultura digital del nostre país, des de Qustodio –una aplicació multiplataforma creada a Barcelona per al control parental– han elaborat una llista de recomanacions perquè les famílies aconsegueixin que els seus fills tinguin una rutina digital saludable basada en les pròpies referències familiars.