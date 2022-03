Odissea per trobar a la gossa perduda al Tarter: 40 hores sense dormir i 24 sense menjar

Andorra la VellaL'odissea d'una família per trobar a la seva gossa, la Petra, segueix incansablement des de dissabte passat al vespre, quan l'animal va desaparèixer prop del restaurant Manacor, al Tarter, arran d'una agressió envers els seus propietaris i la gosseta. Segons han explicat, des d'aleshores no han cessat en la cerca de l'animal, qui "només té sis mesos, pesa un quilogram i és com un bebè", fins al punt d'organitzar dues patrulles veïnals per rastrejar la zona i localitzar la mascota, tot i que fins al moment no han tingut èxit, la qual cosa asseveren que els hi està passant factura en l'àmbit de la salut, ja que posen en relleu que ambdós estan sota els efectes de diazepam per sobreposar-se a la depressió que tenen. "Estem destrossats anímicament, diumenge vam estar 40 hores sense menjar i 24 sense menjar. Estem vivint el pitjor malson que mai hem tingut a la nostra vida. Incertesa, angoixa... Era una gossa molt bona que no es mereix passar per això i necessitem que aparegui la gosseta", assenyalen.

Els fets van succeir dissabte passat als volts de la mitjanit, al Tarter, quan la jove, qui portava a la gossa als braços, va veure unes persones que tiraven brossa a terra i les va alertar dient que eren uns maleducats, però aquests es van rebel·lar contra la parella i van començar a agredir al jove i a increpar a la noia i a la seva mascota, fins al punt que aquesta es va desfer de l'arnès que portava i es va escapar espantada per la situació. "Aquí va començar el nostre malson, i des de llavors que patim angoixa i preocupació per l'estat de la nostra Petra", diu. Els propietaris de la gossa ofereixen una recompensa de 1.000 euros a la persona que la trobi i asseguren que no es rendiran i la continuaran buscant.