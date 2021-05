Un pagès belga mou accidentalment la frontera amb França

Disponible en: cat

BarcelonaUn pagès belga ha protagonitzat una anècdota transfronterera en canviar, sense voler, el límit de la frontera entre Bèlgica i França. Un grup d'entusiastes de la història local passejaven pel bosc quan s'han adonat que la fita fronterera estava 2,29 metres fora de lloc. Concretament, territori francès endins.

No se sap del cert el motiu pel qual l'agricultor del poble belga d'Erquelinnes ha mogut la pedra, que pesa 150 kg i du la data 1819 gravada. Alguns mitjans argumenten que devia anar amb el tractor quan es va trobar la roca al mig del camí, li feia nosa i va decidir moure-la. Els veïns, en canvi, asseguren que el que pretenia era fer més gran la seva propietat. Sigui com sigui, el que és segur és que el pagès no era conscient que aquell acte aparentment insignificant era en realitat transcendental, ja que canviava la frontera entre dos països.

Per sort, l'incident no ha provocat gens d'enrenou; al contrari, des de totes dues bandes s'han pres la situació amb ironia. "[El pagès] Ha fet Bèlgica més gran i França més petita", deia a la cadena de televisió francesa TF1 David Lavaux, alcalde d'Erquelinnes. "A mi m'ha alegrat molt, el meu poble és més gran –deia rient, i afegia:– Però l'alcalde de Bousignies-sur-Roc [el poble francès que limita amb Erquelinnes] no hi deu estar d'acord". Aurélie Welonek, l'alcaldessa del poble francès, ha declarat en to irònic a La Voix du Nord que "hauríem d'intentar evitar una nova guerra fronterera". "La reducció que hem fet de França no és gaire important", comentava l'alcalde belga, que s'ha mostrat esperançat que la situació estigui resolta aquest cap de setmana.

Buscar la solució

L'actual frontera entre França i Bèlgica té una extensió de 620 km i es va establir formalment amb la firma del tractat de Courtrai, que data de 1820, després de la derrota de Napoleó a Waterloo cinc anys abans. La fita objecte de l'incident es va col·locar l'any 1819, quan es va delimitar per primera vegada la frontera.

Les autoritats locals belgues tenen previst contactar amb el pagès protagonista de l'anècdota per demanar-li que retorni la pedra al seu lloc original. Si això no passa, el cas podria acabar al ministeri d'Exteriors belga, que hauria de convocar la comissió fronterera, inactiva des del 1930. Lavaux ha assenyalat que l'agricultor també podria enfrontar-se a càrrecs penals si no compleix la petició. "Si mostra bona voluntat, no tindrà cap problema, solucionarem aquest malentès amistosament", ha afirmat al lloc web de notícies belga Sudinfo.