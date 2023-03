"De tal pal tal estella": la polèmica per l'aparador d'una botiga Adolfo Domínguez a Barcelona

Andorra la VellaA través de les xarxes socials s'ha fet pública una imatge que no ha trigat massa a viralitzar-se. Es tracta de l'aparador d'una botiga de la marca Adolfo Domínguez a Barcelona en el qual apareix el següent missatge pel Dia del Pare: "De tal pal tal estella". Les xarxes han emès el seu veredicte criticant la literalitat de la traducció de la frase del castellà. Arran de la polèmica, han decidit treure aquest missatge dels aparadors. I no és el primer cop que una campanya publicitària a Barcelona desperta tantes crítiques per fer un mal ús de la llengua. Fa unes setmanes, l'empresa de menjar ràpid KFC va viure una situació similar després d'exposar un cartell al transport públic de la ciutat que deia "No és un pa tumaca, però també estic ric".

Això sí què és un bon pal al Català



