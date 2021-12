Pau Riba fa públic que té càncer de pàncrees

BarcelonaEl músic Pau Riba (Palma, 1948) ha anunciat a través d'Instagram que té càncer de pàncrees. Riba afirma, en un missatge publicat aquest dimarts al vespre, que va patir dolor durant sis mesos i que la doctora ho va atribuir a "dolor psicosomàtic". Finalment, fa un mes el van hospitalitzar i li van diagnosticar càncer. "No pot ser extirpat, diuen. Per ara i tal com està, vas tard", explica. El músic està fent un tractament de quimioteràpia i, en paral·lel, a l'Institut Khuab, "un tractament d’hipertèrmia i unes xutades de vitamina C en dosis altes que ens tenen ben esperançats". "Tot i que el que em molava més era la idea que em curessin amb freqüències sonores, per ara tampoc és possible", afegeix sobre la malaltia.

Això explica, diu Riba, el canvi físic que li noten els que l'han vist els últims temps: "Per més que menjo tot seguint escrupoloses pautes dietètiques, perdo un parell de quilos setmanals".

El músic dona les gràcies en el missatge als seus amics, alguns dels quals l'ajuden a costejar tractaments i nutricionistes: "A tots i a cadascun, moltes gràcies per aconseguir que tot això deixi de ser foscor extrema. Visca el foc!", acaba el missatge. Desenes de persones també li estan fent arribar missatges d'ànims a través de les xarxes.

Pau Riba, autor còsmic –com s'anomena per diferenciar-se del galàctic Sisa– de temes com Noia de porcellana o L'home estàtic, és un músic referencial en l'escena cultural catalana, que ha influït músics de diverses generacions i estils. El 2019 va celebrar els 50 anys del seu mític disc Dioptria –un dels millors discos catalans de tots els temps– al Barnasants, però la gira es va aturar pel covid. A principis del 2021 va publicar Història de l'Univers (Males Herbes), entre la novel·la, l'assaig, la rondalla i el tractat lingüístic de sòlida base científica. I en aquesta època de l'any era tradicional que protagonitzés l'espectacle musical Jisàs de Netzerit.