'Piece by piece', el llibre de David Aguilar, traspassa fronteres

Andorra la VellaDesprés d’haver adquirit els drets a l'octubre de 2021 i mitjançant el segell Amazon Crossing Kids, la coneguda plataforma de comerç electrònic, llença a la venda el llibre “Pieza a pieza” traduït a l'anglès. Sota el títol “Piece by piece”, Amazon inclou al seu aparador literari la història d'aquest peculiar ambaixador andorrà que pretén inspirar i conscienciar els lectors de totes les edats, tot reivindicant la seva lluita contra els prejudicis i estigmes relacionats amb la discapacitat, així com el bullying.

El llibre descriu amb tota mena de detall els moments de la seva vida que no han pogut formar part dels 76 minuts del documental “Mr. Hand Solo”, que l’han dut a guanyar el festival de cine de ciència ficció més rellevant del setè art, el Boston Sci-Film Festival on fa més de 46 anys Star Wars va ser estrenada i presentada guanyant el mateix premi.

Un llibre ple d'anècdotes, d'un infant que peça a peça passa des del seu naixement i infantesa, fins a tocar els estels a la mateixa Nasa amb tan sols 19 anys, on davant d’un públic molt selecte se li cau una de les seves pròtesis tot desmuntant-se al impactar contra el terra mentre s’apropava a l'escenari per impartir una de les conferències més importants de la seva vida.

Al febrer de 2020 es va publicar la versió en castellà i ràpidament es va posicionar com a un dels llibres més venuts en les diferents categories de la mateixa plataforma. Poc temps després de la seva presentació a les xarxes d’Fnac España i gràcies a la editorial Penguin Random House mitjançant el segell Nube de tinta, la història d’en David Aguilar co-escrita junt amb el seu pare Ferran, es adquirida per Amazon per acabar sent traduïda a l'anglès.

IMC, els agents literaris del binomi familiar, han aconseguit que la seva història també sigui traduïda al Francès, grec i polonès, idiomes que aviat també veuran la llum. Altres editorials d'arreu del mon estan llegint la versió anglesa per incloure l’obra a les seves col·leccions després d'haver-se presentat a fires del llibre com la de Frankfurt.