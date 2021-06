Plouen les crítiques a TheGrefg per fer-se un test Covid en directe i donar positiu

Andorra la VellaEl creador de continguts resident, TheGrefg, amb 7,4 milions de seguidors, s'ha fet un test Covid en directe al seu canal de Twitch amb resultat... positiu. Aquest fet ha generat una gran polseguera a les xarxes, després que l''streamer' presumís de caminar sense mascareta en un viatge que va fer la setmana passada a Londres, on ja no és obligatori el seu ús. Una legió d'internautes han criticat el creador de continguts i l'han titllat “d'irresponsable” per “jugar amb la Covid”. TheGrefg s'ho ha pres amb filosofia i els ha replicat que des d'ara, li queda “intentar transmetre la millor i més útil informació sobre la Covid”.

Bueno, he leído la mayoría de opiniones sobre lo que ha pasado hoy, sean buenas o malas, de todo se aprende y os doy las gracias.



Lo que me queda, desde mi posición, es estos días intentar transmitir la mejor y útil información sobre el COVID.



Descansad 💙 — TheGrefg =) (@TheGrefg) 31 de mayo de 2021