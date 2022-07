Polèmica amb TheGrefg per presentar la camiseta de la selecció espanyola des d'Andorra

Andorra la VellaEl creador de contingut TheGrefg ha tornat a generar polèmica al presentar la camiseta de la selecció espanyola pel Mundial de Qatar des d'Andorra, juntament amb DjMaRiiO, qui ha mostrat la segona equipació, però des d'Espanya. El fet que el youtuber s'hagi traslladat al Principat a residir i, com moltes veus apunten, a pagar menys impostos gràcies al sistema impositiu de país, i que hagi estat escollit per treure a llum la nova camiseta de la roja ha provocat que diversos usuaris a les xarxes socials hagin explotat en contra seva i considerin "injust" que una persona que no viu a Espanya sigui l'encarregat de presentar l'equipació.

A Grefg le gusta España salvo para pagar impuestos. Que me parece bien que prefiera ser un apátrida, pero que no insulte la camiseta de su ex país llevándola puesta. — Oso Rojo (@Ghandinflas) 21 de julio de 2022