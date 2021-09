El Reial Madrid rebateja el Poliesportiu d’Andorra

Andorra la VellaAquest divendres és dia de partit. A dos quarts de nou hi ha previst el matx entre el Morabanc Andorra i el Reial Madrid de bàsquet. L’enfrontament es disputarà al pavelló Poliesportiu del Principat. Aquest divendres, la persona encarregada de gestionar les xarxes socials de la secció de bàsquet del Madrid ha difós una piulada d’anunci de prèvia, de recordatori, on ha especificat tots els detalls de la vetllada esportiva: l’hora, el canal televisiu que l’ha d’emetre i la jornada de lliga a la qual correspon. Hi ha una dada que crida l’atenció i és el nom que ha posat al costat de l’emoticona del pavelló, que en comptes de Poliesportiu ha rebatejat com a ‘M. I. Govern Andorra’.