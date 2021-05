Rubius: “Andorra és la barreja perfecta entre Espanya i Noruega”

Andorra la VellaÉs un dels 'streamers' espanyols amb més seguidors i l'anunci, el 18 de gener, del seu canvi de residència per venir a Andorra va generar una polèmica que va sacsejar Espanya durant mesos. Ara que la polseguera s'ha anat esvaint, Rubius ha aprofitat per xatejar amb els 70.000 usuaris que el seguien mentre jugava al Slither.io per parlar de com s'ha adaptat a la vida del Principat.

“Jo no hauria vingut a viure aquí -Andorra- si això no em recordés tant a Noruega. És com una barreja.. Andorra per mi és com una barreja perfecta entre Espanya i Noruega”, ha explicat el reconegut 'streamer', de pare espanyol i mare noruega, per enumerar que del Principat li agrada que “la gent parla espanyol, també català, i té el clima i les muntanyes de Noruega. És com una barreja perfecta que em fa sentir molt a gust. Et juro que no he estat més a gust i feliç en ma vida que vivint aquí a Andorra”.