La rumba de Los Manolos a Andorra la Vella

Andorra la VellaAndorra la Vella celebra aquest dissabte la festa del poble amb un clàssic: el concert de Los Manolos com a plat fort. L’actuació, que aquest any s’ha desplaçat cap a la plaça Vinyes, ha omplert l’espai de gent que no s’ha volgut perdre la rumba del grup català. El cònsol major, David Astrié, ha destacat que amb les diferents activitats que s’han anat programant els anys anteriors aquesta festa del poble “s’hagi recuperat” després que s’hagués perdut i ha afegit que l’actuació de Los Manolos sigui ja un clàssic. El cònsol ha recordat que aquest dissabte està ple d’activitats “perquè tothom pugui gaudir de la festa del poble”, ja que hi ha inflables per als infants als Serradells, sardanes a la tarda i focs artificials i també per als més joves la festa de la joventut, que clourà amb el concert de Sofia Gabanna.